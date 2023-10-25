Тренер «Металлурга» Разин объяснил замену Загидулина после первой пропущенной шайбы

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Трактора» (2:4) объяснил замену голкипера Артёма Загидулина после первой пропущенной шайбы.

«Знаете, если бы мы выиграли, было бы осмысленное и классное решение, а проиграли – конечно, задним числом можно говорить, что оно такое. Поверьте, у меня всё-таки небольшой опыт, но иногда видно психологию вратаря. Наоборот, иногда не хочется ему испортить и иногда терпишь, что и происходило до этого в некоторых матчах.

Но сегодня… Виноват не Артём. Виновата вся команда, весь тренерский штаб, виноват я в том числе.

Но это хоккей, игра, все ошибаются, кто-то наказывает за ошибки, кто-то ошибается. Надо исправлять те ошибки, которые есть на данный момент.

Обратная замена Загидулина? Решил проверить, как он будет после всех этих событий действовать. Остался доволен», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».