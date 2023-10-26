Якушев: чем больше показывать хоккей по ТВ, тем больше он будет интересен новой аудитории

Легендарный в прошлом нападающий «Спартака» и сборной Советского Союза, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев прокомментировал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга о телетрансляциях и выразил мнение о том, что низкие рейтинги просмотров на ТВ связаны во многом с тем, что хоккей мало показывают по федеральным каналам.

«Раньше хоккей показывали больше? Про какие матчи говорит Роман Ротенберг? Он говорит не про времена Суперлиги, а про времена СССР. Раньше по ведущим каналам страны показывали матчи внутреннего чемпионата: ЦСКА, «Динамо», «Спартака», «Химика», «Трактора». Не говоря уже про игры сборных и матчи наших клубов с клубами НХЛ. Хоккей постоянно был по телевизору. Мы, а потом наши дети на этом росли.

Низкие рейтинги? Так редко показывают, поэтому и низкие рейтинги. Чем больше будут показывать, тем больше народ будет следить. Больше показывают футбол, но его иногда без слёз смотреть невозможно. 0:0, ходят пешком. А в хоккее даже в матче середняков и аутсайдеров драйв, энергия, борьба, стычки. Намного интереснее. Чем больше мы будем показывать наш хоккей, тем больше он будет интересен новой аудитории, будет больше развития. Это же очевидно», — сказал Якушев в интервью «Чемпионату».