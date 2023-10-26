Роман Ротенберг рассказал, почему он в детстве начал следить за хоккеем

Главный тренер СКА Роман Ротенберг считает, что хоккей является спортом номер один в России. Он рассказал, как впервые увидел эту игру по телевизору.

«Хоккей — спорт номер один в России. Я честно так считаю. Это традиционно наш лучший вид спорта. Наше советское прошлое, наши победы. Как я вообще начал следить за хоккеем? Мы жили в Ленинграде, хоккей постоянно показывали по телевизору. Будучи маленьким мальчиком, я видел все эти матчи — и захотел играть в хоккей. Чем больше у нас будет ярких матчей, тем больше будут показывать хоккей по федеральному телевидению. Будет качественный лёд, правильный календарь, судьи будут работать профессионально, как и игроки — это всех касается.

Мы все делаем этот продукт — журналисты в том числе. Тогда у нас станет больше желающих играть в хоккей. Мы все вместе вернёмся на международную арену и обыграем любую сборную. В первую очередь хотим обыграть Канаду — у нас есть должок, и мы его вернём», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.