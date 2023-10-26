Рябыкин — об упущенном преимуществе «Витязя»: надо учиться играть до конца

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин оценил победу над «Адмиралом» в серии буллитов со счётом 4:3. Напомним, подмосковный клуб упустил преимущество в две шайбы при счёте 3:1.

«Хорошая игра. Получился тяжёлый перелёт, но хорошее начало, немного просели во втором [периоде]. В третьем периоде здорово играли, чуть-чуть не дотерпели. Надо учиться играть до конца, матч состоит из 60 минут – будем над этим работать.

Буллиты – лотерея? Всё зависит от игры вратарей и ребят, которые выходят бить. По мне, Дима Шикин очень здорово сыграл, когда поменяли Макса [Дорожко], вытащил всё. Это его заслуженная победа. Почему поменяли Дорожко? Тренер вратарей спросил, не хочу ли я его поменять, там два гола таких получилось. Почему нет, если Димка [Шикин] здорово играет на буллитах?» — приводит слова Рябыкина сайт КХЛ.

В ближайшем матче «Витязь» 28 октября встретится с «Амуром». «Адмирал» на выезде сыграет с «Ладой» 30 октября.