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КХЛ назвала хоккеистов с самым сильным броском в сезоне-2023/2024

Континентальная хоккейная лига представила данные по самому сильному броску в сезоне-2023/2024 на данный момент.

По этому показателю лидирует Владислав Сёмин из «Лады», в тройку также попали Сергей Лапин из «Амура» и Дмитрий Рашевский из московского «Динамо».

1. Владислав Сёмин, «Лада», 169,0 км/ч.

2. Сергей Лапин, «Амур», 168,5 км/ч.

3. Дмитрий Рашевский, «Динамо» Москва, 168,5 км/ч.

4. Дмитрий Вишневский, «Спартак», 167,6 км/ч.

5. Алексей Макеев, «Автомобилист», 167,5.

6. Никита Нестеров, ЦСКА, 167,3 км/ч.

7. Алекс Грант, «Барыс», 167,3 км/ч.

8. Наиль Якупов, «Нефтехимик», 166,6 км/ч.

9. Алексей Маклюков, «Металлург», 165,8 км/ч.

10. Клифф Пу, «Куньлунь Ред Стар», 165,5 км/ч.

Ранее главный тренер «Лады» Олег Браташ оценил победу над «Северсталью» (4:3 Б).