Браташ: «Ладе» хватило сил на неполный первый период, потом мы просто отбивались

Главный тренер «Лады» Олег Браташ оценил победу над «Северсталью» (4:3 Б).

«Нашим ребятам сегодня хватило сил на неполный первый период. Потом мы просто – все это видели – отбивались. Играла практически только «Северсталь», а нам ничего не оставалось, кроме как пытаться сохранить добытое в первом периоде. Если игру поделить на отрезки, то пока были свежие, пока были силы, я могу похвалить свою команду. Выполнили все установки. Создавали моменты и реализовывали их. Потом уже не было сил справляться с соперником. «Северсталь» хороша в атаке. Тем более что у них было четыре дня отдыха. Мы очень много физических и моральных сил отдали в игре с «Динамо». Была очень эмоционально тяжёлая игра, поэтому это всё объяснимо. Тем дороже добытые сегодня очки.

Как удалось зафиксировать счёт 3:3? Поменяли установку по своей зоне в перерыве перед третьим периодом. Игра показала, что это сработало. Мы продержались. Не было мысли поменять Подъяпольского после третьей пропущенной? Нет, не возникало», — цитирует Браташа пресс-служба «Северстали».