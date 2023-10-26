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«Я так скажу, чтобы не подвергать себя санкциям Евросоюза». Фёдоров — об удалениях ЦСКА

«Я так скажу, чтобы не подвергать себя санкциям Евросоюза». Фёдоров — об удалениях ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы по буллитам в матче регулярного сезона КХЛ с «Амуром» (3:2) рассказал про удаления армейского клуба, избежав прямой критики судейства.

«У нас не было сегодня пять удалений. Было наполовину меньше. Я вот так скажу, чтобы не подвергать себя санкциям Евросоюза», — сказал Фёдоров на послематчевой пресс-конференции.

После сегодняшней победы армейский клуб набрал 26 очков после 23 сыгранных матчей и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, ЦСКА в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграет с «Сибирью» на выезде в Новосибирске 28 октября. «Амур» в этот же день в Хабаровске встретится с подмосковным «Витязем».

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