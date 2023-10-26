Фёдоров — о победе над «Амуром»: рад, что выстояли и проявили мастерство на буллитах

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил победу по буллитам в матче с «Амуром» (3:2). По ходу матча армейцы упустили преимущество в два гола после первого периода.

«Всегда радует, когда команда добивается результата, преодолевая себя. Сложно складывается этот выезд для нас, поэтому важная победа. Неплохая начинка, но видно, что в конце подустали. Удаления — лишние элементы в таком турне. Послезавтра у нас четвёртая игра на выезде, в Новосибирске. Рад, что выстояли и проявили мастерство на буллитах.

Команда себя не ищет, мы сыгранный коллектив. Мы знаем, как играть, отрезками смотримся достойно, но пока сезон идёт так. Надо играть стабильнее, проще. Всё это говорится ребятам, ребята это выполняют, но иногда не все шестьдесят минут получается. Мы делаем удобный режим для команды, чтобы ребята выходили на игру свежими», — цитирует Фёдорвоа пресс-служба КХЛ.