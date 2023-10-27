«Филадельфия» забросила шесть шайб «Миннесоте» и выиграла встречу

Сегодня, 27 октября, «Филадельфия Флайерз» на своей площадке обыграла «Миннесоту Уайлд». Встреча на арене «Уэллс Фарго-центр» завершилась со счётом 6:2 (1:0, 2:0, 3:2).
В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Трэвис Конечны, Шон Кутюрье, Оуэн Типпетт и Трэвис Санхайм, а на счету Бобби Бринка дубль.
За «Миннесоту» отличились Дакота Мермис и Маркус Фолиньо. Кирилл Капризов участвовал в матче, но не отметился результативными действиями.
После семи матчей «Филадельфия» занимает пятое место в Восточной конференции с девятью очками. «Миннесота» расположилась на седьмой строчке в Западной конференции, набрав семь очков в семи матчах.
Следующий матч «Филадельфия» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Миннесота» проведёт встречу в гостях с «Вашингтон Кэпиталз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь.
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