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«Филадельфия» забросила шесть шайб «Миннесоте» и выиграла встречу

«Филадельфия» забросила шесть шайб «Миннесоте» и выиграла встречу
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Сегодня, 27 октября, «Филадельфия Флайерз» на своей площадке обыграла «Миннесоту Уайлд». Встреча на арене «Уэллс Фарго-центр» завершилась со счётом 6:2 (1:0, 2:0, 3:2).

В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Трэвис Конечны, Шон Кутюрье, Оуэн Типпетт и Трэвис Санхайм, а на счету Бобби Бринка дубль.

За «Миннесоту» отличились Дакота Мермис и Маркус Фолиньо. Кирилл Капризов участвовал в матче, но не отметился результативными действиями.

После семи матчей «Филадельфия» занимает пятое место в Восточной конференции с девятью очками. «Миннесота» расположилась на седьмой строчке в Западной конференции, набрав семь очков в семи матчах.

Следующий матч «Филадельфия» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Миннесота» проведёт встречу в гостях с «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Конечны (Силер) – 13:57     2:0 Кутюрье (Аткинсон, Санхайм) – 27:28 (pp)     3:0 Бринк (Кутюрье, Аткинсон) – 29:52 (pp)     3:1 Мермис (Марун, Меррилл) – 43:05     3:2 Фолиньо (Юханссон, Росси) – 44:30     4:2 Типпетт (Аткинсон) – 46:34     5:2 Бринк (Фараби, Санхайм) – 51:02     6:2 Санхайм (Фёрстер, Конечны) – 54:46    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь.

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