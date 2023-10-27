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Впервые за последние 12 лет в составе одной команды в матче НХЛ сыграли два белоруса

Впервые за последние 12 лет в составе одной команды в матче НХЛ сыграли два белоруса
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Сегодня, 27 октября, «Сент-Луис Блюз» в гостях уверенно обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
0 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Капанен (Сундквист) – 11:23 (sh)     0:2 Ледди (Хейз, Торопченко) – 13:24     0:3 Сундквист (Томас) – 57:53    

Впервые с сезона-2011/2012 в составе одной команды в матче НХЛ сыграли два белоруса. Свой дебютный матч в НХЛ провёл 23-летний белорусский защитник «Калгари» Илья Соловьёв. Его соотечественник Егор Шарангович также принял участие в матче за «Калгари». Ранее в сезоне-2011/2012 в составе «Нэшвилла» на матчи НХЛ выходили братья Костицыны.

В сезоне-2020/2021 Соловьёв выступал в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо». Он провёл 41 игру в регулярном чемпионате и набрал девять очков за результативность: дважды забросил и семь раз отдавал голевые передачи. Шарангович проводит в НХЛ свой четвёртый сезон.

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