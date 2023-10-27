Впервые за последние 12 лет в составе одной команды в матче НХЛ сыграли два белоруса

Сегодня, 27 октября, «Сент-Луис Блюз» в гостях уверенно обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

Впервые с сезона-2011/2012 в составе одной команды в матче НХЛ сыграли два белоруса. Свой дебютный матч в НХЛ провёл 23-летний белорусский защитник «Калгари» Илья Соловьёв. Его соотечественник Егор Шарангович также принял участие в матче за «Калгари». Ранее в сезоне-2011/2012 в составе «Нэшвилла» на матчи НХЛ выходили братья Костицыны.

В сезоне-2020/2021 Соловьёв выступал в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо». Он провёл 41 игру в регулярном чемпионате и набрал девять очков за результативность: дважды забросил и семь раз отдавал голевые передачи. Шарангович проводит в НХЛ свой четвёртый сезон.