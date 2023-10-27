«Сент-Луис Блюз» всухую переиграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:0

Сегодня, 27 октября, «Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

В составе «Сент-Луис» заброшенными шайбами отметились нападающие: финн Каспери Капанен, американец Ник Ледди и швед Оскар Сундвист.

После семи матчей «Калгари» занимает 13-е место с пятью очками в Западной конференции. «Сент-Луис» расположился на 13-й строчке, набрав пять очков в семи матчах.

Следующий матч «Сент-Луис» проведёт с «Ванкувер Кэнакс» 28 октября, а «Калгари» 30 октября сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».