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«Сент-Луис Блюз» всухую переиграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:0

«Сент-Луис Блюз» всухую переиграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:0
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Сегодня, 27 октября, «Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

В составе «Сент-Луис» заброшенными шайбами отметились нападающие: финн Каспери Капанен, американец Ник Ледди и швед Оскар Сундвист.

После семи матчей «Калгари» занимает 13-е место с пятью очками в Западной конференции. «Сент-Луис» расположился на 13-й строчке, набрав пять очков в семи матчах.

Следующий матч «Сент-Луис» проведёт с «Ванкувер Кэнакс» 28 октября, а «Калгари» 30 октября сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
0 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Капанен (Сундквист) – 11:23 (sh)     0:2 Ледди (Хейз, Торопченко) – 13:24     0:3 Сундквист (Томас) – 57:53    
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