Летанг стал восьмым защитником в истории НХЛ по победам в составе одного клуба

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг принял участие в победном матче с «Колорадо» (4:0). Опытнейший защитник выиграл свой 600-й матч за карьеру в составе «Пингвинз».

До Летанга лишь восемь защитников в истории НХЛ выигрывали больше матчей с одной командой: Крис Филлипс (602 с «Оттавой»), Кен Данейко (613 с «Нью-Джерси»), Данкан Кит (618 с «Чикаго»), Марк-Эдуар Власик (661 с «Сан-Хосе»), Лэрри Робинсон (728 с «Монреалем»), Рэй Бурк (770 с «Бостоном») и Никлас Линдстрём (937 с «Детройтом»).

Напомним, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.