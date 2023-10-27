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Валиуллин объяснил, почему в «Ак Барсе» не используют звено Шипачёв — Яшкин — Кагарлицкий

Валиуллин объяснил, почему в «Ак Барсе» не используют звено Шипачёв — Яшкин — Кагарлицкий
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин объяснил, почему в «Ак Барсе» не используют звено Шипачёв — Яшкин — Кагарлицкий.

«Не используем звено Шипачёв — Яшкин — Кагарлицкий? Оно ведь было и работало, но сейчас тренеры видят новые сочетания. Мы хотим, чтобы у нас все звенья работали одинаково, а не только одно. Время ещё есть, прошло только полтора месяца. Кагарлицкий неплохо смотрится в связке с Сафоновым, Радулов забивает с Яшкиным и Шипачёвым. Но всё ещё может поменяться в звеньях», — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:

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