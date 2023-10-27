«Видели в Жафярове лидера, но пока не срослось». Старт сезона с генменеджером «Ак Барса»

В прошлом сезоне «Ак Барс» стал финалистом Кубка Гагарина. Учитывая мощь состава казанцев, это не должно было никого удивить, но клуб из столицы Татарстана провалил начало регулярки и был вынужден буквально спасать сезон. В межсезонье «барсы» сделали выводы относительно предыдущего чемпионата, произвели несколько точечных усилений и сохранили главного тренера Зинэтулу Билялетдинова. Это помогло команде избежать подобных ошибок — после трети сезона казанцы делят лидерство на Востоке с «Металлургом», при этом опережая магнитогорцев по потерянным очкам.

За сборку коллектива в «Ак Барсе» отвечает Марат Валиуллин. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» 39-летний функционер рассказал:

о начале сезона для «Ак Барса»;

о ситуации с Дамиром Жафяровым;

о том, когда в КХЛ можно будет ввести практику поздних сборов;

о переговорах с Зинэтулой Билялетдиновым и Александром Радуловым;

о диалоге с Дмитрием Воронковым;

о возвращении в «Ак Барс» Михаила Глухова и возможном возвращении Даниса Зарипова;

и о том, планируют ли казанцы в ближайшее время вывести чей-либо номер из обращения.

«Ак Барс» всегда должен быть сильным»

— Как оцените начало сезона для «Ак Барса»?

— Мы неплохо начали чемпионат. Не понравилось наличие травм — у нас выбыли два вратаря. Ищем в этом не только минусы, но и плюсы — все увидели, как может играть молодой Артур Ахтямов. Не пожалели, что оставили его в системе, у него большое будущее. Что касается игры, то хотелось бы результатов получше. Были игры с «Сочи» и «Северсталью», где сыграли не очень хорошо. Но в целом начало сезона провели неплохо.

— Начало прошлого чемпионата получилось для «Ак Барса» непростым. Ожидали, что в этом году тоже может быть тяжёлый старт?

— Когда работаешь в структуре большой компании, учишься просчитывать риски. Понимаешь, что ситуация может развиваться по-разному, никто от этого не застрахован. Видим, что у других клубов в этом году тоже есть свои проблемы. В прошлом году начало нам не понравилось, мы долго пытались что-то поменять, в итоге помогли кардинальные меры, были объективные причины для этого. Хорошо, что получилось выправить ситуацию.

— Вы сказали про игры со знаком «минус» для вашей команды. А какие можете занести в актив?

— Первый матч с ЦСКА получился хорошим, первая игра с «Торпедо». Хорошие матчи провели с «Салаватом». Остальные тоже были равными и интересными. Сделал акцент на двух поражениях, потому что проиграли по игре, из-за своих индивидуальных ошибок. Есть над чем работать, что менять. У нас более мастеровитая команда, но «Сочи» и «Северсталь» оказались быстрее. Где-то в матчах с ними мы не успевали. Хотя с «Торпедо» мы хорошо играли. Да, в первом периоде они нас чуть-чуть перебегали, потом два периода мы давили, у них здорово играл Гуска.

— Говорите про игры с «Салаватом», но первый матч вы отдали с 2:0.

— Если мы считаем себя большим клубом, такие гандикапы отдавать нельзя. Согласен с вами.

— Михаил Кравец сказал, что «Ак Барс» стал сильнее, чем в прошлом сезоне. Согласитесь с ним?

— В его словах есть доля правды. Хотя состав у нас поменялся минимально. Мы шли путём переподписания контрактов с игроками, на которых рассчитывали. Вели точечную селекцию. У нас есть два месяца до дедлайна, смотрим, как можем усилиться. Но есть потолок зарплат, поэтому будут изменения в составе, чтобы под этот потолок уместиться. «Ак Барс» — топовая команда КХЛ, она всегда должна быть сильной.

«Видели в Жафярове лидера, но пока не срослось»

— Как оцените игру новичков?

— Конечно, хотелось бы большего, нужно к этому стремиться. Где-то угадали, где-то нет. От каждого ждём большего. Даже если игрок набирает 15 очков за 10 игр, ждёшь 20 очков. От ошибок никто не застрахован.

— Дамира Жафярова приглашали на роль лидера, но он пока не оправдывает авансов.

— Действительно, мы приглашали его как одного из лидеров. Он провёл предсезонку и начало чемпионата в топ-6. Многое зависит от его психологии — куда он стремится, чего хочет. Мы видели в нём лидера, пока не срослось. Конечно, его игра зависит от тренерского штаба. Но Дамиру нужно разобраться в себе, понять, что и почему с ним происходит. С ним регулярно разговаривают, все понимают, что парень переживает.

— Ещё есть время, которое вы готовы ему дать?

— Во время поездки на Дальний Восток он получил небольшое повреждение, сейчас опять не тренируется. Ему нужно время на восстановление. Будет ли оно — пока непонятно.

— Предложения от других клубов поступали?

— Да. Не один клуб интересуется Дамиром. Многие звонили, говорили, что готовы забрать. Процесс идёт. Мы понимаем, что это игрок высокого уровня по меркам лиги. Должно быть достойное предложение, которое устроит нас.

— Как проходит восстановление Евгения Свечникова?

— Он работает в общей группе, почти готов. Есть сроки, которые нужно выдержать. Думаю, мы увидим его уже на выезде.

«Цель занять первое место в регулярке должна быть всегда»

— Эксперты отмечают, что у «Ак Барса» нет шика.

— Сколько людей, столько и мнений. У каждого тренера, в том числе и у Зинэтулы Хайдаровича, есть система. Иногда говорят, что какие-то команды играют бессистемно, но такого не может быть. Даже если они просто бегают, то делают это по какой-то тактике. Можно показывать зрелищную игру и проиграть 10 игр подряд. Естественно, тренера снимут после этого. Отточить систему — тоже нелёгкий труд. Игра может быть некрасивой, но результат никто не отменял.

— Есть ли цель непременно занять первое место в регулярке?

— Такая цель всегда должна быть, не отступлю от этого. Бывают функциональные провалы, ведь чемпионат длинный. В том году впервые прошли такой этап — вышло около 100 игр вместе с плей-офф и предсезонкой, давно такого не было. Но всё равно нужно стремиться к первому месту — это даёт и преимущество домашней площадки в плей-офф, и уверенность. Когда две игры выиграл, а затем три проиграл, уверенность уходит. Лучше обретать её с каждым матчем и не смотреть, что будет дальше.

Марат Валиуллин Фото: ak-bars.ru

— Какое-то вмешательство с вашей стороны в тренировочный процесс есть?

— Нет, никогда в это не вмешиваюсь. У нас квалифицированный тренерский штаб, каждый отвечает за свой участок. При этом мы постоянно обсуждаем состояние игроков, ближайшую работу команды, кого можно вызвать из «Барса» или «Ирбиса».

— «Ак Барс» довольно рано вышел из отпуска. Не думали организовать сборы позже?

— Не скажу, что мы вышли рано. Планировали выйти 20 июля, а вышли 27-го. Три-четыре дня ушло на медосмотр, а там уже 1 августа — до сезона остаётся месяц. Ребята отдыхали порядка двух с половиной месяцев, они сами соскучились по игре. В НХЛ команды готовятся две-три недели. У нас ребята потихоньку к этому приходят — 80-90% игроков приходят на сборы уже готовыми. Когда будет 100-процентный профессионализм во всей лиге, такие вещи можно будет рассмотреть. В НХЛ 82 игры, и там команды первые 10-20 игр «кувыркаются». Это интересный вопрос, его нужно прорабатывать. Думаю, месяца достаточно, чтобы подойти готовым к сезону.

«Билялетдинов понимает, что нужно пожить для себя. И мы это понимаем»

— Насколько тяжело было уговорить Зинэтулу Билялетдинова продлить контракт?

— По окончании сезона разговаривали с ним. Он очень помог нам в тяжелой ситуации. Мы не давили на него, дали право выбора, после отдыха встретились и поговорили. Нужно было понимание, готов ли он работать на полную мощность. Он изъявил желание продолжать, и мы быстро договорились.

— Получается, ещё чувствует в себе запал?

— Во второй части чемпионата все ему говорили, что он помолодел – это было заметно. Он пропустил три года и соскучился по игре. Когда живёшь хоккеем с детства, начинаешь скучать без него. Он это понимал, сам рассказывал, как ходил на хоккей, общался с ветеранами, не выпадал из такой жизни.

— То есть понимаете, что он всё-таки никуда от вас не денется?

— (Смеётся.) Нет, мы всё равно переживали, согласится ли он. Он ведь тоже понимает, что нужно и пожить для себя, и отдохнуть. И мы это понимаем.

Зинэтула Билялетдинов Фото: ak-bars.ru

— Есть ли подвижки с продлением контракта Александра Радулова?

— Диалог идёт, в ближайшее время приедут его представители. Думаю, в календарном году постараемся закрыть вопрос. Все видят, что ни физически, ни эмоционально он не выгорел. Александр готов играть и биться. Это лицо лиги, в нём столько энергии.

— На какой срок хотели бы продлить соглашение?

— На два года.

— Беспокоились ли за него во время безголевой серии?

— Нет. Он создавал очень много моментов, просто не получалось реализовывать. Мы понимали, что поменялись сочетания — уехал Дима Воронков, он проделывал большую работу, чтобы доставлять шайбу на пятак, где Радулов её «доедал». Никто на Сашу не давил. С ним вели диалог, он всё понимал, и ребята видели его работу. Старались где-то лишний раз сыграть на него, чтобы он забил. Его игра складывается не только из голов, а из поведения в коллективе. То, как он заряжает команду, даёт ей энергию… Это настоящий капитан. Шайбы через труд пришли, дальше он будет только набирать.

«Если у Воронкова получится в НХЛ, будем рады. Но если вернётся — будем рады ещё больше»

— Почему не получилось возродить звено Яшкин — Шипачёв — Кагарлицкий?

— Оно ведь было и работало, но сейчас тренеры видят новые сочетания. Мы хотим, чтобы у нас все звенья работали одинаково, а не только одно. Время ещё есть, прошло только полтора месяца. Кагарлицкий неплохо смотрится в связке с Сафоновым, Радулов забивает с Яшкиным и Шипачёвым. Но всё ещё может поменяться в звеньях.

— Какие приоритетные позиции для усиления у «Ак Барса»?

— Смотрим и защитников, и нападающих. Будут точечные усиления — от одного до трёх человек.

— Правдивы ли слухи об интересе к Алексею Марченко?

— Мы ведём диалог. Чем он закончится, будет понятно в ближайшее время. Конкретики пока нет. Знаю, что его представители параллельно общаются с рядом клубов.

— Если он перейдёт, уложится ли «Ак Барс» под потолок?

— Всё равно какие-то обмены будут, потому что мы дошли до пределов потолка. Изменения будут. Разговаривая с Марченко, понимаем, что соотношение «цена-качество» будет адекватным.

— Общаетесь с Дмитрием Воронковым?

— Да, вели диалог на протяжении всей предсезонки в НХЛ и общаемся до сих пор. Он приезжал на матч открытия с ЦСКА, мы с ним разговаривали. Когда он подписывал контракт в НХЛ, указал пункт о возможном возвращении. Мы просили агентов, чтобы они это внесли в договор. Время до дедлайна у нас есть.

Посмотрим, как у Димы пойдут дела в «Коламбусе». В прошлом году была ситуация, когда Даниила Журавлёва пригласили в «Колорадо», но держали в АХЛ. Тогда он изъявил желание вернуться, договорились с клубом. Мы постоянно на связи с агентами Димы — Александром Черных и Юрием Николаевым. Следим за развитием ситуации.

— Он не говорил: «До конца октября не вызовут — забирайте»?

— Нет, такого не было. Он, как и многие, сказал, что поехал за мечтой. Он пробивается, дерётся, попадает в новостные ленты. Показывает характер, которым заработал имя здесь. Мы желаем ему только удачи, очень рады, что он поехал попробовать свои силы. Если вернётся — будем рады ещё больше (улыбается). Всё зависит от него.

«Зарипов должен сам прийти к тому, чего он хочет»

— Как оцените прогресс молодых игроков?

— Для всех молодых игроков, которые получают игровое время в КХЛ — Альметкина, Евсеева, Кателевского, Быкова, Терехова — это огромный опыт. У них есть определённый прогресс. Они понимают, что в таком составе должны выгрызать своё место. Доказывать на каждой игре и тренировке. Дима [Кателевский] и Никита [Евсеев] — игроки основного состава. У Быкова и Терехова тоже есть шансы. Терехов в дальневосточной поездке забил гол в большинстве. Это говорит о том, что тренеры стали больше им доверять.

Скажу честно, их работа подкупает, они молодцы. Да, им сложно, но через это нужно пройти. Они должны понимать, что «Ак Барс» — одна из лучших команд в России, и просто так здесь своё место никто не отдаст. У нас есть и другие ребята на подходе — Радель Замалетдинов, Никита Онишко и Никита Афанасьев. Последние двое — ребята 2006 года рождения. Подрастают ребята 2007-2008 годов рождения. Время быстро летит, у всех есть шансы.

— За что в клубе будет отвечать Михаил Глухов?

— Он приступил к работе на днях. Летом после завершения карьеры мы с ним поговорили, у него были свои болячки. Нужно было что-то «подремонтировать» (смеётся). В начале октября он приступил к исполнению обязанностей. Миша работает с неиграющими составами первой команды, «Барса», «Ирбиса», с травмированными игроками. Он сам изъявил желание работать в этой сфере. Сейчас после раскаток выходит на 30-40 минут с неиграющим составом. Работает с тренерами, смотрит, обучается, составляет планы. Он будет погружаться в систему клуба.

Хотим отправить его в тренерскую школу, уже разговаривали с ним об этом. Ему всё это интересно, но нужно время, чтобы переключиться из состояния игрока в состояние тренера. Это не всем дано – сейчас ты тренируешь ребят, хотя ещё вчера играл с ними. Здесь уже надо выстраивать какой-то барьер, чтобы был авторитет.

— Данису Зарипову работу ещё не предлагали?

— Мы постоянно на связи, ждём, когда наступит понимание. Пока он отдыхает, карьера у него была долгая. Он должен сам прийти к тому, чего хочет. Мише Глухову потребовалось меньше времени, чтобы определиться.

— Планируют ли в «Ак Барсе» вывести ещё чей-либо номер из обращения?

— Пока таких планов нет, хотя мы думали об этом. Возможно, такую традицию нужно было начинать раньше, есть много достойных игроков для этого. Но лучше поздно, чем никогда.

Данис Зарипов Фото: ak-bars.ru

— Из других клубов не обращались за помощью в организации прощальных матчей?

— С ребятами из нашей маркетинговой службы точно связывались. Спрашивали, как и что делать. Думаю, тот масштаб, с которым мы проводили Зарипова, будет сложно повторить.