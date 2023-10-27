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Интервью с генменеджером «Ак Барса» Маратом Валиуллиным — о Жафярове, Билялетдинове, обменах и начале сезона в КХЛ

«Видели в Жафярове лидера, но пока не срослось». Старт сезона с генменеджером «Ак Барса»
Дмитрий Сторожев
Марат Валиуллин
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Большой разговор с Маратом Валиуллиным — о Зинэтуле Билялетдинове, Александре Радулове и возможном возвращении Даниса Зарипова.

В прошлом сезоне «Ак Барс» стал финалистом Кубка Гагарина. Учитывая мощь состава казанцев, это не должно было никого удивить, но клуб из столицы Татарстана провалил начало регулярки и был вынужден буквально спасать сезон. В межсезонье «барсы» сделали выводы относительно предыдущего чемпионата, произвели несколько точечных усилений и сохранили главного тренера Зинэтулу Билялетдинова. Это помогло команде избежать подобных ошибок — после трети сезона казанцы делят лидерство на Востоке с «Металлургом», при этом опережая магнитогорцев по потерянным очкам.

За сборку коллектива в «Ак Барсе» отвечает Марат Валиуллин. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» 39-летний функционер рассказал:

  • о начале сезона для «Ак Барса»;
  • о ситуации с Дамиром Жафяровым;
  • о том, когда в КХЛ можно будет ввести практику поздних сборов;
  • о переговорах с Зинэтулой Билялетдиновым и Александром Радуловым;
  • о диалоге с Дмитрием Воронковым;
  • о возвращении в «Ак Барс» Михаила Глухова и возможном возвращении Даниса Зарипова;
  • и о том, планируют ли казанцы в ближайшее время вывести чей-либо номер из обращения.

«Ак Барс» всегда должен быть сильным»

— Как оцените начало сезона для «Ак Барса»?
— Мы неплохо начали чемпионат. Не понравилось наличие травм — у нас выбыли два вратаря. Ищем в этом не только минусы, но и плюсы — все увидели, как может играть молодой Артур Ахтямов. Не пожалели, что оставили его в системе, у него большое будущее. Что касается игры, то хотелось бы результатов получше. Были игры с «Сочи» и «Северсталью», где сыграли не очень хорошо. Но в целом начало сезона провели неплохо.

— Начало прошлого чемпионата получилось для «Ак Барса» непростым. Ожидали, что в этом году тоже может быть тяжёлый старт?
— Когда работаешь в структуре большой компании, учишься просчитывать риски. Понимаешь, что ситуация может развиваться по-разному, никто от этого не застрахован. Видим, что у других клубов в этом году тоже есть свои проблемы. В прошлом году начало нам не понравилось, мы долго пытались что-то поменять, в итоге помогли кардинальные меры, были объективные причины для этого. Хорошо, что получилось выправить ситуацию.

— Вы сказали про игры со знаком «минус» для вашей команды. А какие можете занести в актив?
— Первый матч с ЦСКА получился хорошим, первая игра с «Торпедо». Хорошие матчи провели с «Салаватом». Остальные тоже были равными и интересными. Сделал акцент на двух поражениях, потому что проиграли по игре, из-за своих индивидуальных ошибок. Есть над чем работать, что менять. У нас более мастеровитая команда, но «Сочи» и «Северсталь» оказались быстрее. Где-то в матчах с ними мы не успевали. Хотя с «Торпедо» мы хорошо играли. Да, в первом периоде они нас чуть-чуть перебегали, потом два периода мы давили, у них здорово играл Гуска.

— Говорите про игры с «Салаватом», но первый матч вы отдали с 2:0.
— Если мы считаем себя большим клубом, такие гандикапы отдавать нельзя. Согласен с вами.

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— Михаил Кравец сказал, что «Ак Барс» стал сильнее, чем в прошлом сезоне. Согласитесь с ним?
— В его словах есть доля правды. Хотя состав у нас поменялся минимально. Мы шли путём переподписания контрактов с игроками, на которых рассчитывали. Вели точечную селекцию. У нас есть два месяца до дедлайна, смотрим, как можем усилиться. Но есть потолок зарплат, поэтому будут изменения в составе, чтобы под этот потолок уместиться. «Ак Барс» — топовая команда КХЛ, она всегда должна быть сильной.

«Видели в Жафярове лидера, но пока не срослось»

— Как оцените игру новичков?
— Конечно, хотелось бы большего, нужно к этому стремиться. Где-то угадали, где-то нет. От каждого ждём большего. Даже если игрок набирает 15 очков за 10 игр, ждёшь 20 очков. От ошибок никто не застрахован.

— Дамира Жафярова приглашали на роль лидера, но он пока не оправдывает авансов.
— Действительно, мы приглашали его как одного из лидеров. Он провёл предсезонку и начало чемпионата в топ-6. Многое зависит от его психологии — куда он стремится, чего хочет. Мы видели в нём лидера, пока не срослось. Конечно, его игра зависит от тренерского штаба. Но Дамиру нужно разобраться в себе, понять, что и почему с ним происходит. С ним регулярно разговаривают, все понимают, что парень переживает.

— Ещё есть время, которое вы готовы ему дать?
— Во время поездки на Дальний Восток он получил небольшое повреждение, сейчас опять не тренируется. Ему нужно время на восстановление. Будет ли оно — пока непонятно.

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— Предложения от других клубов поступали?
— Да. Не один клуб интересуется Дамиром. Многие звонили, говорили, что готовы забрать. Процесс идёт. Мы понимаем, что это игрок высокого уровня по меркам лиги. Должно быть достойное предложение, которое устроит нас.

— Как проходит восстановление Евгения Свечникова?
— Он работает в общей группе, почти готов. Есть сроки, которые нужно выдержать. Думаю, мы увидим его уже на выезде.

«Цель занять первое место в регулярке должна быть всегда»

— Эксперты отмечают, что у «Ак Барса» нет шика.
— Сколько людей, столько и мнений. У каждого тренера, в том числе и у Зинэтулы Хайдаровича, есть система. Иногда говорят, что какие-то команды играют бессистемно, но такого не может быть. Даже если они просто бегают, то делают это по какой-то тактике. Можно показывать зрелищную игру и проиграть 10 игр подряд. Естественно, тренера снимут после этого. Отточить систему — тоже нелёгкий труд. Игра может быть некрасивой, но результат никто не отменял.

— Есть ли цель непременно занять первое место в регулярке?
— Такая цель всегда должна быть, не отступлю от этого. Бывают функциональные провалы, ведь чемпионат длинный. В том году впервые прошли такой этап — вышло около 100 игр вместе с плей-офф и предсезонкой, давно такого не было. Но всё равно нужно стремиться к первому месту — это даёт и преимущество домашней площадки в плей-офф, и уверенность. Когда две игры выиграл, а затем три проиграл, уверенность уходит. Лучше обретать её с каждым матчем и не смотреть, что будет дальше.

Марат Валиуллин

Марат Валиуллин

Фото: ak-bars.ru

— Какое-то вмешательство с вашей стороны в тренировочный процесс есть?
— Нет, никогда в это не вмешиваюсь. У нас квалифицированный тренерский штаб, каждый отвечает за свой участок. При этом мы постоянно обсуждаем состояние игроков, ближайшую работу команды, кого можно вызвать из «Барса» или «Ирбиса».

— «Ак Барс» довольно рано вышел из отпуска. Не думали организовать сборы позже?
— Не скажу, что мы вышли рано. Планировали выйти 20 июля, а вышли 27-го. Три-четыре дня ушло на медосмотр, а там уже 1 августа — до сезона остаётся месяц. Ребята отдыхали порядка двух с половиной месяцев, они сами соскучились по игре. В НХЛ команды готовятся две-три недели. У нас ребята потихоньку к этому приходят — 80-90% игроков приходят на сборы уже готовыми. Когда будет 100-процентный профессионализм во всей лиге, такие вещи можно будет рассмотреть. В НХЛ 82 игры, и там команды первые 10-20 игр «кувыркаются». Это интересный вопрос, его нужно прорабатывать. Думаю, месяца достаточно, чтобы подойти готовым к сезону.

«Билялетдинов понимает, что нужно пожить для себя. И мы это понимаем»

— Насколько тяжело было уговорить Зинэтулу Билялетдинова продлить контракт?
— По окончании сезона разговаривали с ним. Он очень помог нам в тяжелой ситуации. Мы не давили на него, дали право выбора, после отдыха встретились и поговорили. Нужно было понимание, готов ли он работать на полную мощность. Он изъявил желание продолжать, и мы быстро договорились.

— Получается, ещё чувствует в себе запал?
— Во второй части чемпионата все ему говорили, что он помолодел – это было заметно. Он пропустил три года и соскучился по игре. Когда живёшь хоккеем с детства, начинаешь скучать без него. Он это понимал, сам рассказывал, как ходил на хоккей, общался с ветеранами, не выпадал из такой жизни.

— То есть понимаете, что он всё-таки никуда от вас не денется?
— (Смеётся.) Нет, мы всё равно переживали, согласится ли он. Он ведь тоже понимает, что нужно и пожить для себя, и отдохнуть. И мы это понимаем.

Зинэтула Билялетдинов

Зинэтула Билялетдинов

Фото: ak-bars.ru

— Есть ли подвижки с продлением контракта Александра Радулова?
— Диалог идёт, в ближайшее время приедут его представители. Думаю, в календарном году постараемся закрыть вопрос. Все видят, что ни физически, ни эмоционально он не выгорел. Александр готов играть и биться. Это лицо лиги, в нём столько энергии.

— На какой срок хотели бы продлить соглашение?
— На два года.

— Беспокоились ли за него во время безголевой серии?
— Нет. Он создавал очень много моментов, просто не получалось реализовывать. Мы понимали, что поменялись сочетания — уехал Дима Воронков, он проделывал большую работу, чтобы доставлять шайбу на пятак, где Радулов её «доедал». Никто на Сашу не давил. С ним вели диалог, он всё понимал, и ребята видели его работу. Старались где-то лишний раз сыграть на него, чтобы он забил. Его игра складывается не только из голов, а из поведения в коллективе. То, как он заряжает команду, даёт ей энергию… Это настоящий капитан. Шайбы через труд пришли, дальше он будет только набирать.

«Если у Воронкова получится в НХЛ, будем рады. Но если вернётся — будем рады ещё больше»

— Почему не получилось возродить звено Яшкин — Шипачёв — Кагарлицкий?
— Оно ведь было и работало, но сейчас тренеры видят новые сочетания. Мы хотим, чтобы у нас все звенья работали одинаково, а не только одно. Время ещё есть, прошло только полтора месяца. Кагарлицкий неплохо смотрится в связке с Сафоновым, Радулов забивает с Яшкиным и Шипачёвым. Но всё ещё может поменяться в звеньях.

— Какие приоритетные позиции для усиления у «Ак Барса»?
— Смотрим и защитников, и нападающих. Будут точечные усиления — от одного до трёх человек.

— Правдивы ли слухи об интересе к Алексею Марченко?
— Мы ведём диалог. Чем он закончится, будет понятно в ближайшее время. Конкретики пока нет. Знаю, что его представители параллельно общаются с рядом клубов.

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— Если он перейдёт, уложится ли «Ак Барс» под потолок?
— Всё равно какие-то обмены будут, потому что мы дошли до пределов потолка. Изменения будут. Разговаривая с Марченко, понимаем, что соотношение «цена-качество» будет адекватным.

— Общаетесь с Дмитрием Воронковым?
— Да, вели диалог на протяжении всей предсезонки в НХЛ и общаемся до сих пор. Он приезжал на матч открытия с ЦСКА, мы с ним разговаривали. Когда он подписывал контракт в НХЛ, указал пункт о возможном возвращении. Мы просили агентов, чтобы они это внесли в договор. Время до дедлайна у нас есть.

Посмотрим, как у Димы пойдут дела в «Коламбусе». В прошлом году была ситуация, когда Даниила Журавлёва пригласили в «Колорадо», но держали в АХЛ. Тогда он изъявил желание вернуться, договорились с клубом. Мы постоянно на связи с агентами Димы — Александром Черных и Юрием Николаевым. Следим за развитием ситуации.

— Он не говорил: «До конца октября не вызовут — забирайте»?
— Нет, такого не было. Он, как и многие, сказал, что поехал за мечтой. Он пробивается, дерётся, попадает в новостные ленты. Показывает характер, которым заработал имя здесь. Мы желаем ему только удачи, очень рады, что он поехал попробовать свои силы. Если вернётся — будем рады ещё больше (улыбается). Всё зависит от него.

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«Зарипов должен сам прийти к тому, чего он хочет»

— Как оцените прогресс молодых игроков?
— Для всех молодых игроков, которые получают игровое время в КХЛ — Альметкина, Евсеева, Кателевского, Быкова, Терехова — это огромный опыт. У них есть определённый прогресс. Они понимают, что в таком составе должны выгрызать своё место. Доказывать на каждой игре и тренировке. Дима [Кателевский] и Никита [Евсеев] — игроки основного состава. У Быкова и Терехова тоже есть шансы. Терехов в дальневосточной поездке забил гол в большинстве. Это говорит о том, что тренеры стали больше им доверять.

Скажу честно, их работа подкупает, они молодцы. Да, им сложно, но через это нужно пройти. Они должны понимать, что «Ак Барс» — одна из лучших команд в России, и просто так здесь своё место никто не отдаст. У нас есть и другие ребята на подходе — Радель Замалетдинов, Никита Онишко и Никита Афанасьев. Последние двое — ребята 2006 года рождения. Подрастают ребята 2007-2008 годов рождения. Время быстро летит, у всех есть шансы.

— За что в клубе будет отвечать Михаил Глухов?
— Он приступил к работе на днях. Летом после завершения карьеры мы с ним поговорили, у него были свои болячки. Нужно было что-то «подремонтировать» (смеётся). В начале октября он приступил к исполнению обязанностей. Миша работает с неиграющими составами первой команды, «Барса», «Ирбиса», с травмированными игроками. Он сам изъявил желание работать в этой сфере. Сейчас после раскаток выходит на 30-40 минут с неиграющим составом. Работает с тренерами, смотрит, обучается, составляет планы. Он будет погружаться в систему клуба.

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Хотим отправить его в тренерскую школу, уже разговаривали с ним об этом. Ему всё это интересно, но нужно время, чтобы переключиться из состояния игрока в состояние тренера. Это не всем дано – сейчас ты тренируешь ребят, хотя ещё вчера играл с ними. Здесь уже надо выстраивать какой-то барьер, чтобы был авторитет.

— Данису Зарипову работу ещё не предлагали?
— Мы постоянно на связи, ждём, когда наступит понимание. Пока он отдыхает, карьера у него была долгая. Он должен сам прийти к тому, чего хочет. Мише Глухову потребовалось меньше времени, чтобы определиться.

— Планируют ли в «Ак Барсе» вывести ещё чей-либо номер из обращения?
— Пока таких планов нет, хотя мы думали об этом. Возможно, такую традицию нужно было начинать раньше, есть много достойных игроков для этого. Но лучше поздно, чем никогда.

Данис Зарипов

Данис Зарипов

Фото: ak-bars.ru

— Из других клубов не обращались за помощью в организации прощальных матчей?
— С ребятами из нашей маркетинговой службы точно связывались. Спрашивали, как и что делать. Думаю, тот масштаб, с которым мы проводили Зарипова, будет сложно повторить.

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