«Барыс» потерпел второе поражение подряд, уступив минскому «Динамо» в овертайме

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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

Первые два периода прошли без голов. На 54-й минуте Александр Волков вывел белорусскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Коробов и Роб Хэмилтон. На 59-й минуте Адиль Бекетаев сравнял счёт. Баллы за голевые пасы получили Михаил Рахманов и Алихан Омирбеков. В овертайме победу минчанам принесла шайба Вадима Мороза.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Омске сыграет с «Авангардом». «Барыс» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 29 октября.