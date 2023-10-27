«Барыс» потерпел второе поражение подряд, уступив минскому «Динамо» в овертайме

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
Первые два периода прошли без голов. На 54-й минуте Александр Волков вывел белорусскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Коробов и Роб Хэмилтон. На 59-й минуте Адиль Бекетаев сравнял счёт. Баллы за голевые пасы получили Михаил Рахманов и Алихан Омирбеков. В овертайме победу минчанам принесла шайба Вадима Мороза.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Омске сыграет с «Авангардом». «Барыс» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 29 октября.
- 28 октября 2023
-
02:58
-
02:58
-
01:00
- 27 октября 2023
-
23:50
-
23:43
-
23:23
-
23:19
-
23:07
-
23:05
-
22:56
-
22:44
-
22:35
-
22:17
-
21:56
-
21:54
-
21:41
-
21:15
-
21:09
-
20:49
-
20:15
-
19:58
-
19:51
-
19:50
-
19:36
-
19:26
-
19:25
-
19:23
-
19:18
-
19:00
-
19:00
-
18:45
-
18:35
-
18:15
-
18:10
-
17:58