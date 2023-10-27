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Защитник «Лады» снёс с ног игрока «Ак Барса» мощным силовым, а через 30 секунд забил гол

Защитник «Лады» снёс с ног игрока «Ак Барса» мощным силовым, а через 30 секунд забил гол
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В эти минуты на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимает казанский «Ак Барс». К концу второго периода счёт 3:3.

На пятой минуте казанцы проводили атаку. Защитник «Лады» Владислав Сёмин на входе в свою зону применил мощный силовой приём против хоккеиста «Ак Барса» Даниила Журавлёва, снеся соперника с ног. Шайба попала к нападающему «Лады» Скотту Космачуку. Форвард убежал в атаку и нанёс бросок, однако вратарь казанцев Тимур Билялов сделал сейв. Шайба отскочила на синюю линию, откуда Сёмин в касание бросил — шайба попала в ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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