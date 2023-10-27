Защитник СКА одним ударом уложил нападающего «Сочи» на лёд

В матче между СКА и «Сочи» произошла очень быстрая драка.

Под занавес первого периода защитник санкт-петербургского клуба Никита Камалов и нападающий южной команды Артур Тянулин устроили небольшую словесную перепалку. После этого игроки схватили друг друга. Хоккеист СКА сбросил перчатку и одним ударом уложил соперника на лёд. Судья быстро вмешался и выписал Камалову малый штраф за грубость.

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Напомним, в Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (0:2, 3:1, 2:1).