«Сочи» вырвал победу у СКА на последней минуте в матче с девятью голами

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (0:2, 3:1, 2:1).
На 11-й минуте Александр Никишин вывел СКА вперёд. На 18-й минуте Алекс Гальченюк удвоил преимущество санкт-петербургской команды. На 29-й минуте Кирилл Рассказов отыграл один гол. На 32-й минуте Дмитрий Завгородний с передачи Антона Сагадеева сравнял счёт. Через 73 секунды Артур Тянулин вывел вперёд «Сочи». На 38-й минуте Михаил Пашнин после паса Николая Полякова сделал счёт 3:3. На старте третьего периода Захар Бардаков и Михал Криштоф забили по голу в меньшинстве — 4:4. На последней минуте «Сочи» вырвал победу благодаря голу Сергея Попова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 31 октября в Санкт-Петербурге сыграет с «Ак Барсом». «Сочи» 30 октября примет московское «Динамо»
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