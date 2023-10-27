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«Сочи» — СКА 5:4, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 27 октября

«Сочи» вырвал победу у СКА на последней минуте в матче с девятью голами
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (0:2, 3:1, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2023, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин – 10:17 (5x5)     0:2 Гальченюк (Никишин, Грицюк) – 17:32 (5x4)     1:2 Рассказов (Криштоф, Грэм) – 28:14 (5x4)     2:2 Завгородний (Сагадеев) – 31:43 (5x5)     3:2 Тянулин – 32:56 (5x5)     3:3 Пашнин (Поляков) – 37:09 (5x5)     3:4 Бардаков (Старков) – 42:43 (4x5)     4:4 Криштоф (Хуснутдинов) – 43:41 (4x5)     5:4 Попов (Грэм, Криштоф) – 59:24 (5x4)    

На 11-й минуте Александр Никишин вывел СКА вперёд. На 18-й минуте Алекс Гальченюк удвоил преимущество санкт-петербургской команды. На 29-й минуте Кирилл Рассказов отыграл один гол. На 32-й минуте Дмитрий Завгородний с передачи Антона Сагадеева сравнял счёт. Через 73 секунды Артур Тянулин вывел вперёд «Сочи». На 38-й минуте Михаил Пашнин после паса Николая Полякова сделал счёт 3:3. На старте третьего периода Захар Бардаков и Михал Криштоф забили по голу в меньшинстве — 4:4. На последней минуте «Сочи» вырвал победу благодаря голу Сергея Попова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 31 октября в Санкт-Петербурге сыграет с «Ак Барсом». «Сочи» 30 октября примет московское «Динамо»

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