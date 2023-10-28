Форвард «Бостона» Лауко показал фото после травмы, из-за которой он чуть не лишился глаза

Нападающий «Бостона» Якуб Лауко показал фото своего лица, на котором виднеются огромный синяк и шрам в районе глаза. Форвард едва не получил тяжёлую травму в матче с «Чикаго» (3:0), когда хоккеист «Блэкхоукс» Джейсон Дикинсон в борьбе у борта попал ему лезвием конька в район глаза.

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К счастью, глаз Лауко не пострадал, но лицо хоккеиста получило значительные повреждения.

Фото: соцсети Лауко

«Бостон» после семи проведённых матчей имеет в своём активе 13 очков. «Брюинз» возглавляют Восточную конференцию НХЛ, одержав шесть побед в семи матчах. Следующий матч «Бостон» проведёт на домашнем льду с «Детройтом» в ночь на 29 октября.