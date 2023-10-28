Ведущий защитник «Оттавы» Шабо выбыл из строя на полтора месяца из-за перелома руки

Ведущий защитник «Оттавы» Тома Шабо выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель из-за перелома руки, сообщает пресс-служба клуба. «Сенаторз» поместили защитника в долгосрочный список травмированных.

Шабо является лидером «Оттавы» по среднему игровому времени, проводя на площадке 24 минуты и 19 секунд. За семь матчей нового сезона защитник отметился тремя результативными передачами.

В «Оттаве» из-за травм уже выбыли двое защитников — Эрик Бреннстрём и Артём Зуб. Бреннстрём попал под мощнейший силовой приём в исполнении канадского нападающего «Айлендерс» Кэла Клаттербака и покинул площадку на носилках. Зуб получил рассечение после броска соотечественника, форварда «столичных» Александра Овечкина с близкого расстояния. После броска Зуб упал на лёд, но смог самостоятельно подняться и уйти в раздевалку.