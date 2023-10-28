«Я вас не осуждаю». С. Фёдоров ответил на вопрос о нецензурном слове на пресс-конференции

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после победы в матче с «Сибирью» (6:3).

«В Хабаровске использовал нецензурное слово на пресс-конференции? «Блин» – это мат? Это «блин» был. Я объяснил, какое слово использовал. Я отдавал себе отчёт. Я вас не осуждаю, у вас есть своё мнение.

Гамзин становится основным голкипером? Дмитрий играет в нашей команде. Если не ошибаюсь, он поедет в ВХЛ, следующие две-три игры там сыграет. Есть определённый план ротации вратарей. Всем понятно, что Иван Федотов восстанавливается, как бы там ни было. Не всегда всё получается. Мы мало Ивану помогаем на хоккейной площадке. Поэтому пока там сложная ситуация. Но мы понимаем направление нашей работы в этом плане. А Гамзину спасибо огромное за его работу.

Молодой Шуравин в первой паре? Прогресс, наверное, есть. Но 17 лет – это 17 лет. Физически всё равно очень сложная ситуация для Матвея. Он едет сейчас в сборную. Пожелаю ему удачи, быть лидером, получив этот опыт. Этот опыт — как идти семимильными шагами к достижению места в основном составе. Посмотрим, как долго это будет. Но то, что он заслуживает шанса по возвращении из сборной — это факт», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.