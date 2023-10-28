Сергей Фёдоров прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Сибирью»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (6:3).

«Наших ребят с победой. Ни один из выездов лёгким не бывает, но этот особенный. Нашли в себе силы сыграть грамотно. Хотя допускали оплошности. Мы знали, что «Сибирь» очень хороший, мобильный соперник. Видели игру «Сибири» в Казани. Это сильная команда в конце нашего турне по Востоку. Серьёзно готовились. Рад за ребят, вытащили себя. Сыграли грамотно. Но не без ошибок, не без оплошностей, но ничего страшного.

Три очка Окулова? В Хабаровске ему и Дицу дали отдохнуть. Хорошо подготовился к игре. Наверное, приятно играть дома в таком прекрасном дворце. И партнёры поддержали, рад за эту ситуацию.

Судьи простили ЦСКА в третьем периоде? Сложно быть объективным по горячим следам. Ошибки есть везде, даже в таком деле. Не скажу, что могу прокомментировать.

За счёт чего удавалось так доминировать с «Сибирью»? Это важная составляющая. Мы знали, что «Сибирь» тоже цепкая команда. Обращали внимание на игру у бортов в целом. Чтобы выигрывать эти стыки, нужно применить не только ловкость с клюшкой, в шайбу, но и играть также в тело. Не всегда получается. Но сегодня получилось: в большинстве стыков мы смогли отыграть шайбу в свою пользу», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.