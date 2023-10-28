Дубль Окулова принёс победу ЦСКА в гостевом матче с «Сибирью»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и ЦСКА. Волевую победу в матче одержали армейцы со счётом 6:3.

Отметим, что «Сибирь» вела со счётом 2:0 к 15-й минуте первого периода. Однако ЦСКА удалось перевернуть ход матча. Ещё до первого перерыва Михаил Григоренко отыграл одну шайбу, а за второй период армейцы забили два гола и вышли вперёд в счёте. Хозяевам удалось сравнять счёт благодаря голу Энди Андреоффа на 54-й минуте. Однако спустя пару минут ЦСКА вновь вышел вперёд — дубль оформил Окулов. Окончательный счёт в матче установил Виталий Абрамов голом в пустые ворота.

ЦСКА завершил выездную серию по Сибири и Дальнему Востоку и в следующем матче встретится со «Спартаком» в Москве. «Сибирь» прервала свою четырёхматчевую победную серию.