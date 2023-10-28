Дубль Окулова принёс победу ЦСКА в гостевом матче с «Сибирью»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и ЦСКА. Волевую победу в матче одержали армейцы со счётом 6:3.
Отметим, что «Сибирь» вела со счётом 2:0 к 15-й минуте первого периода. Однако ЦСКА удалось перевернуть ход матча. Ещё до первого перерыва Михаил Григоренко отыграл одну шайбу, а за второй период армейцы забили два гола и вышли вперёд в счёте. Хозяевам удалось сравнять счёт благодаря голу Энди Андреоффа на 54-й минуте. Однако спустя пару минут ЦСКА вновь вышел вперёд — дубль оформил Окулов. Окончательный счёт в матче установил Виталий Абрамов голом в пустые ворота.
ЦСКА завершил выездную серию по Сибири и Дальнему Востоку и в следующем матче встретится со «Спартаком» в Москве. «Сибирь» прервала свою четырёхматчевую победную серию.
- 28 октября 2023
-
15:39
-
15:25
-
15:15
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:10
-
13:45
-
13:32
-
13:10
-
12:46
-
12:15
-
12:02
-
11:35
-
11:15
-
10:50
-
10:45
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
07:58
-
07:27
-
06:32
-
05:33
-
05:22
-
05:21
-
05:18
-
05:13
-
05:01
-
04:50
-
03:53