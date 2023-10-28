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Дубль Окулова принёс победу ЦСКА в гостевом матче с «Сибирью»

Дубль Окулова принёс победу ЦСКА в гостевом матче с «Сибирью»
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и ЦСКА. Волевую победу в матче одержали армейцы со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2023, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 6
ЦСКА
Москва
1:0 Бутузов (Гордеев) – 07:00 (5x5)     2:0 Михеев (Бек) – 14:52 (4x4)     2:1 Григоренко (Слепышев, Окулов) – 17:19 (5x5)     2:2 Соркин (Нестеров, Мамин) – 26:24 (5x5)     2:3 Окулов (Соркин, Нестеров) – 35:12 (5x5)     3:3 Андреофф (Бек, Аланов) – 53:00 (5x5)     3:4 Окулов (Плотников, Макаров) – 55:50 (5x5)     3:5 Мамин (Григоренко, Соркин) – 56:56 (5x5)     3:6 Абрамов (Слепышев) – 58:44 (en)    

Отметим, что «Сибирь» вела со счётом 2:0 к 15-й минуте первого периода. Однако ЦСКА удалось перевернуть ход матча. Ещё до первого перерыва Михаил Григоренко отыграл одну шайбу, а за второй период армейцы забили два гола и вышли вперёд в счёте. Хозяевам удалось сравнять счёт благодаря голу Энди Андреоффа на 54-й минуте. Однако спустя пару минут ЦСКА вновь вышел вперёд — дубль оформил Окулов. Окончательный счёт в матче установил Виталий Абрамов голом в пустые ворота.

ЦСКА завершил выездную серию по Сибири и Дальнему Востоку и в следующем матче встретится со «Спартаком» в Москве. «Сибирь» прервала свою четырёхматчевую победную серию.

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