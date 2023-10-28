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Главный тренер «Динамо» назвал ключевой момент в победе над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Динамо» назвал ключевой момент в победе над «Салаватом Юлаевым»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

«Несмотря на небольшое количество забитых голов, моментов и интересностей сегодня в игре было достаточно. Тон игре задали болельщики, которые заполнили арену и вместе хором исполнили гимн, они держали азартную атмосферу на стадионе. Много большинства и меньшинства, что тут говорить.

Ключевым моментом для нас стало меньшинство, потому что огромное количество минут в нём провели, в то же время в нужный момент забили в большинстве. Получилась сложная игра из-за того, что получались разные отрезки для игроков. Они могли четыре минуты сидеть, потом четыре минуты играть, а потом снова сидеть. Приблизительно вот так рвано всё было. Нашли пути к победе, как сейчас говорится, поэтому довольны сегодняшней игрой.

Что сегодня правильного сделали в меньшинстве, хотя до матча шли на 21-м месте в лиге? Всё правильно делаем и работаем, подправляется этот элемент, но иногда не всё сразу получается. Постепенно анализируем, находим пути исправления, где-то меняем игроков, разбираем соперника более тщательно. Друг под друга все подстраиваются, поэтому ищем пути нейтрализации», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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