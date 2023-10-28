Инсайдер ESPN объяснил, зачем Александр Овечкин переподписал контракт с «Вашингтоном»

Авторитетный инсайдер ESPN Грег Вышински в эфире Sportsnet 590 The FAN высказался о ситуации «Вашингтон Кэпиталз».

«Вашингтон» не начнёт думать о жизни после Овечкина, пока он не побьёт рекорд Гретцки? Они могут делать и то и другое! Они совершенно точно могут сделать и то и другое. В этом и заключается их величие, если «Кэпиталз» не представляют из себя хорошую команду в этом сезоне.

Я говорил с Овечкиным. Я говорил с Леонсисом (Тед Леонсис, владелец «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата»). Я знаю, что смысл был вот каким. Он переподписал контракт с «Вашингтоном», чтобы быть в успешной команде, в конкурентоспособной команде. И они пытаются, пытаются! Они переподписали знакомых игроков, они надеются попасть хотя бы в группу уайлд-кард для выхода в плей-офф. Если вы заберётесь в розыгрыш Кубка Стэнли, может быть, вы завоюете трофей. Но я вам говорю: лучшее, что может сделать «Вашингтон», — это продолжить идти вперёд, помогать Овечкину и дальше забивать в погоне за рекордом, который, надеемся, однажды падёт, и выиграть драфтовую лотерею», — сказал Вышински.