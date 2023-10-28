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«Они были ужасны». Главный тренер «Миннесоты» жёстко раскритиковал звено Кирилла Капризова

«Они были ужасны». Главный тренер «Миннесоты» жёстко раскритиковал звено Кирилла Капризова
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон подверг жёсткой критике звено нападающего Кирилла Капризова за игру в матче с «Филадельфией Флайерз» (2:6). Россиянин завершил встречу с показателем полезности «-3», Райан Хартман и Матс Цуккарелло получили по «-2». Форварды не отметились очками.

«В прошлом матче они были очень плохи. Хотя нет, они были ужасны. Вы могли бы спросить их, как они играли. Мы поговорили с ними, они понесли ответственность. Но я бы сказал, что вам придётся быть ответственными в каждом матче. Если вы собираетесь быть лидером в нашем клубе и играть больше всего минут, вам лучше делать максимально правильные вещи. А они этого не делали.

Может быть, и было несколько потерь, но мы приложили сознательное усилие, чтобы не терять шайбу, забросить её поглубже. Первое звено, в частности, делало это», — приводит слова Эвасона The Athletic.

Когда звено Капризова в форме, оно уничтожает соперника:
«Капризов — русский спаситель! Самая недооценённая звезда НХЛ». Кирилл «порвал» «Эдмонтон»
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«Капризов — русский спаситель! Самая недооценённая звезда НХЛ». Кирилл «порвал» «Эдмонтон»
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