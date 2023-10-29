Хоккеисту «Барыса» перед матчем с «Торпедо» коньком разрезало ногу

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев рассказал, почему в матче с «Торпедо» (1:2) не играл защитник команды Кирилл Полохов.

«Сегодня в заявке не было Кирилла Полохова? Сегодня на раскатке ему коньком разрезало ногу — зашивали, четыре шва наложили. Нога опухла — не смог конёк надеть. Хотел выйти. Пришлось сыграть в семь защитников. Савицкому после столкновения с Муратовым в прошлой игре — тоже у него с головой что-то было. Потом вроде отошёл — третий период собрался, играл», — приводит слова Мамбеталиева Sports.kz.

«Барыс» потерпел третье поражение подряд и в следующем матче встретится с «Металлургом» в Магнитогорске. «Торпедо» победило во втором матче кряду и в следующем матче сыграет с «Авангардом» в Омске.