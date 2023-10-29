Билялетдинов: в «Ак Барсе» есть ребята, которые обязаны забивать без Шипачёва и Радулова

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2).

«В принципе мы играли сегодня неплохо и создавали очень много моментов. Не хватило нам хладнокровия. А в целом-то в одной зоне играли. Допустили в начале ошибки, пропустили две ненужные шайбы. Но даже в такой ситуации команда работала, мы создавали массу моментов, повторюсь. Надо отдать должное вратарю соперника, он здорово сыграл. Сегодня не хватило хладнокровия.

С чем связано отсутствие Александра Радулова в составе сегодня? У него маленькая травма.

«Нефтехимик» смог чем-то удивить сегодня? Соперник обычно так и играет – самоотверженно.

По ходу игры перетасовали звенья, поменяли местами Семёна Терехова и Илью Сафонова? Это было запланировано.

В первом периоде команда проиграла сопернику в движении? Я не соглашусь с этим, в движении мы совершенно не проиграли. Нам, может быть, не хватило той активности, которая была во втором и третьем периодах. Но это не связано с движением – соперник оборонялся, хорошо играл в средней зоне. Поэтому были определённые сложности.

Без Вадима Шипачёва «Ак Барс» проиграл два матча подряд, сегодня не было и Радулова, настолько большая зависимость результатов от лидеров? Конечно, эти игроки имеют значимость в команде, они лидеры, играют в большинстве, очень много забивают. В этот раз не получилось, да. Но, кроме них, есть команда и ребята, которые обязаны забивать. Вот с этой задачей мы не справились сегодня.

Почему именно Кирилл Семёнов вышел на реализацию буллита в концовке? Он неплохо их реализует, один из лидеров в команде по ним», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».