«Нефтехимик» дома победил «Ак Барс», Кирилл Семёнов не забил буллит в третьем периоде

В Нижнекамске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нефтехимик» принимал «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На шестой минуте первого периода Александр Дергачёв с передач Лукаша Клока и Андрея Белозёрова открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Никита Сетдиков с передачи Булата Шафигуллина удвоил преимущество хозяев.
На девятой минуте третьего периода Дмитрий Юдин с передач Станислава Галиева и Вячеслава Войнова сократил отставание в счёте. На 14-й минуте периода Кирилл Семёнов не реализовал штрафной бросок.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях со «Спартаком». «Ак Барс» отправится в гости к СКА. Обе встречи состоятся 31 октября.
- 29 октября 2023
-
19:22
-
19:17
-
19:10
-
19:10
-
19:00
-
18:48
-
18:36
-
18:29
-
18:19
-
18:11
-
18:00
-
17:53
-
17:38
-
17:33
-
17:29
-
17:26
-
17:22
-
17:19
-
17:12
-
17:10
-
17:00
-
16:55
-
16:48
-
16:30
-
16:19
-
16:09
-
16:03
-
15:50
-
15:28
-
15:20
-
15:01
-
14:05
-
13:30
-
13:15
-
12:50