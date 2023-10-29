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«Нефтехимик» дома победил «Ак Барс», Кирилл Семёнов не забил буллит в третьем периоде

«Нефтехимик» дома победил «Ак Барс», Кирилл Семёнов не забил буллит в третьем периоде
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В Нижнекамске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нефтехимик» принимал «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На шестой минуте первого периода Александр Дергачёв с передач Лукаша Клока и Андрея Белозёрова открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Никита Сетдиков с передачи Булата Шафигуллина удвоил преимущество хозяев.

На девятой минуте третьего периода Дмитрий Юдин с передач Станислава Галиева и Вячеслава Войнова сократил отставание в счёте. На 14-й минуте периода Кирилл Семёнов не реализовал штрафной бросок.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Дергачёв (Клок, Белозёров) – 05:20 (5x4)     2:0 Сетдиков (Шафигуллин) – 15:02 (5x5)     2:1 Юдин (Галиев, Войнов) – 48:50 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях со «Спартаком». «Ак Барс» отправится в гости к СКА. Обе встречи состоятся 31 октября.

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