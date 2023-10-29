«Делаем то, что нельзя было раньше». Тертышный — об изменениях в игре «Трактора»

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный оценил победу над «Куньлунем» (5:2) и рассказал об изменениях в игре челябинского клуба.

«Два очка в копилку – они сейчас нужные, таблица плотная. Все ребята хорошо сыграли, все звенья сработали, поэтому только позитивные эмоции.

Улучшения в игре «Трактора»? Не всё приходит сразу. Не бывает такого, что ты поработал – и на следующий день это пришло. Это кропотливая, долгая работа. Мы вышли из этой рутины, и сейчас все наслаждаются хоккеем. Нужно продолжать делать то, что мы делаем сейчас. Как изменилась игра за месяц? Мы раскрепостились и, может, делаем то, что нельзя было делать раньше. Сложно сказать, потому что в чемпионате игра идёт за игрой.

Важно было забить после возвращения в состав? Конечно, не скрою – гол всегда придаёт уверенность, как бы это банально ни звучало. Надеюсь, дальше – больше. Переживал, когда не попадал в состав? Нет, просто работал. Переживать нет времени. Тренировался, был с семьёй. Черпал позитивные эмоции – без них никуда. Анализировал свои матчи? Конечно. Главное – честно смотреть на свои силы и свои ошибки, и тогда будет результат в дальнейшем. Если будешь себя обманывать, ничего хорошего из этого не выйдет», — цитирует Тертышного сайт КХЛ.

В текущем сезоне Тертышный сыграл 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.