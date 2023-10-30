Кожевников: хочу отдать должное новому руководству «Авангарда» за сохранение команды

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о работе руководства «Авангарда» в текущем сезоне.

«Из событий недели отмечу разве что разговоры про Омск. Вдруг у нас в прессе возродились какие-то басни про прежнее руководство «Авангарда», про все его хоккейные Нью-Васюки и Арабские Эмираты, про эффективных менеджеров.

Прежнее руководство «Авангарда» привело к тому, что этой весной омская команда была разбомблена агентами — там было некем играть, почти все лидеры или убежали, или попрятались. Пожарище! Даже сам мистер Хартли, кумир эффективного менеджмента, отказался с ним работать. При этом все истории о том, что «Авангард» будет наполовину состоять из своих воспитанников, тоже оказались блефом, убежали даже главные таланты — Чинахов с Мирошниченко.

Так вот хочу отдать должное новому руководству «Авангарда» и молодому менеджеру Курьянову за то, что удалось сохранить команду в более-менее нормальном виде и быстро людей подписать. Да, Омск сегодня играет максимум на «четвёрочку», но видна жизнь, постоянная кадровая работа. Говорят, что пытаются вернуть даже убежавшего Чинахова. Намерен и дальше следить за «Авангардом» с особым вниманием», — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.