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Реакция Мирошниченко на свою первую драку в Америке

Реакция Мирошниченко на свою первую драку в Америке
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«Херши Бэрс» обыграл «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз» (6:1) в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ).

В третьем периоде за пять минут до конца матча российский нападающий Иван Мирошниченко подрался с канадским защитником Тэйлором Федуном, после столкновения у бортика. После этого для 19-летнего хоккеиста матч был завершен.

Мирошниченко воспринял драку позитивно и уходил со льда с улыбкой и под радостные крики скамейки своей команды.

Фото: Пресс-служба «Херши Бэрс»

В нынешнем сезоне Мирошниченко сыграл восемь матчей, забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. Мирошниченко был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2022 года.

Ранее Мирошниченко в раздевалке команды заменили табличку с фамилией на имя персонажа из фильма «Рокки» — Ивана Драго.

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