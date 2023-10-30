Овечкин вышел на пятое место в сезоне НХЛ по броскам. В двух матчах он ни разу не бросил

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нанёс семь бросков в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1).

Как отмечает StatMuse, капитан «Кэпс» вышел на пятое место в нынешнем сезоне по количеству бросков в створ. Теперь у Овечкина их 37 в восьми матчах. На шестой позиции находится форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (37 в девяти встречах). Больше бросков в нынешнем сезоне смогли нанести только Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» (38), Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз», Джек Айкел из «Вегас Голден Найтс» (у обоих по 41) и Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (47).

Примечательно, что в двух встречах сезона Овечкин не нанёс ни одного броска.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.