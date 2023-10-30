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«Сотни килограммов». Кожевников жёстко ответил на слова Уткина о наборе «слов с майонезом»

«Сотни килограммов». Кожевников жёстко ответил на слова Уткина о наборе «слов с майонезом»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на слова известного спортивного комментатора Василия Уткина. Журналист в ответе на слова специалиста о молодых российских хоккеистах призвал не читать Кожевникова. Кроме того, Уткин написал, что у эксперта «как всегда, набор слов с майонезом».

Сам Кожевников также поделился мнением о российском футболе.

«Знаете, раньше я с юмором поглядывал за нашим футболом (смеётся). В советские времена мы дружили с футболистами, их уровень был приличный, где-то они за нами, за нашими медалями тянулись, многое у ребят получалось. К сожалению, сейчас отношение к футболу скорее брезгливое. И из-за уровня игры, и из-за жёлтой журналистики, которая его поглотила.

Как-то видел и этого парня, который откликнулся мои слова. Раньше он жонглировал, скажу мягко, майонезом, теперь уже майонез жонглирует им. В этом процессе — сотни килограммов, целая фабрика. Кстати, и у нас в хоккее есть журналисты, которые в этой субстанции утонули.

Когда российский футбол перестал быть мне интересен? Ребята, у меня к нашему футболу личный счёт — прежде всего к той бригаде, которая на спутниковом канале его много лет обслуживала.

Для меня майонезное поколение футбольных комментаторов — символ нашей деградации. Эти постоянные унижения всего российского при одновременном восхищении всем иностранным, эти вечные обиды мальчиков в песочнице, наполеоновские комплексы...» — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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