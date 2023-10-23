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Уткин: читать Кожевникова не надо, там набор слов с майонезом

Уткин: читать Кожевникова не надо, там набор слов с майонезом
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Известный спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова о молодых российских хоккеистах. Кожевников заявил, что «нужно с молока матери воспитывать детей в духе патриотизма и любви к родине».

«Интересно. Я вдруг подумал, что про то, что «с молоком матери», практически всегда говорят мужчины. А ведь молоко матери — это одна из немногих вещей, которую мужчина ни ребёнку, ни воспитаннику в принципе не в состоянии обеспечить.

Читать Кожевникова не надо, там, как всегда, набор слов с майонезом. Я просто за фразу зацепился», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее Кожевников прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который заявил о необходимости разобраться с «дельцами от хоккея, которые тащат наших игроков за границу».

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