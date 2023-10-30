Нападающий «Сибири» Тейлор Бек высказался об игре в двух звеньях в матче с «Витязем»

Нападающий «Сибири» Тейлор Бек прокомментировал победу в матче с «Витязем» (3:2 Б).

«Выходил с капитанской нашивкой? Чувствую ответственность на каждой игре независимо от буквы. Это честь — выходить с капитанской нашивкой. Самое главное, что выиграли сегодня.

Играл в двух звеньях? Чувствую себя хорошо, особо никаких проблем не возникло. Это было совместное решение с тренером? Ввели в известность перед игрой, но не обсуждали.

«Витязь» играет в хоккей Хартли? Рябыкин — отличный человек, хороший тренер, но Хартли — это тренер, который обращает внимание на детали. Какие-то небольшие сходства были, но не сильно.

Играю в звене с братьями Климовичами? Они отличные парни, хотят учиться. Они растут, хотят расти, с ними очень здорово играть, и они точно вырастут хорошими хоккеистами для этой команды», — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.