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Главный тренер «Лады» ярко отреагировал на выход команды на первое место в таблице КХЛ

Главный тренер «Лады» ярко отреагировал на выход команды на первое место в таблице КХЛ
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом». Тольяттинцы обыграли дальневосточную команду со счётом 3:1. Благодаря этой победе «Лада» набрала 35 очков и обошла «Спартак» (34) в турнирной таблице КХЛ. Теперь подопечные Браташа занимают первое место в сводной таблице регулярного чемпионата.

«Ребята сегодня достали из себя последние силы, наверное. Третья встреча за четыре дня, у нас сейчас намного больше матчей, чем у остальных команд, как у «Куньлуня». Хотя мы вроде бы не участвуем в олимпийском отборе, как они (смеётся). Я не жалуюсь, просто констатирую факт.

Дорогого стоит, что ребята сегодня нашли путь к победе. Завтра — долгожданный выходной для всех, и игроков, и тренеров! Мы на первом месте в чемпионате? Остановись, мгновение!» — приводит слова Браташа официальный сайт КХЛ.

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