Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Лада» обыграла «Адмирал» и вышла на первое место в КХЛ

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

На 11-й минуте Антон Берлёв с передачи Александра Горшкова вывел дальневосточную команду вперёд. На 27-й минуте Сергей Шумаков сравнял счёт. На 45-й минуте Скотт Космачук с передачи Владислава Сёмина вывел тольяттинскую команду вперёд. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Дмитрий Кугрышев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Благодаря этой победе «Лада» набрала 35 очков и вышла в лидеры КХЛ.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 1 ноября в Челябинске сыграет с «Трактором». «Лада» 2 ноября примет «Северсталь».