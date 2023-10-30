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«Лада» — «Адмирал» 3:1, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 30 октября

«Лада» обыграла «Адмирал» и вышла на первое место в КХЛ
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2023, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Берлёв (Горшков) – 10:51 (5x5)     1:1 Шумаков – 26:43 (5x5)     2:1 Космачук (Сёмин) – 44:08 (5x5)     3:1 Кугрышев (Сафин) – 59:42 (en)    

На 11-й минуте Антон Берлёв с передачи Александра Горшкова вывел дальневосточную команду вперёд. На 27-й минуте Сергей Шумаков сравнял счёт. На 45-й минуте Скотт Космачук с передачи Владислава Сёмина вывел тольяттинскую команду вперёд. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Дмитрий Кугрышев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Благодаря этой победе «Лада» набрала 35 очков и вышла в лидеры КХЛ.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 1 ноября в Челябинске сыграет с «Трактором». «Лада» 2 ноября примет «Северсталь».

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