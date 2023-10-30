Главный тренер «Адмирала»: у «Лады» плотный календарь? А мы из Владивостока летели!

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ладой». Дальневосточная команда проиграла со счётом 1:3. Для подопечных Тамбиева это поражение стало восьмым в девяти последних встречах. Главный тренер «Адмирала» также ответил на вопрос о плотном календаре в нынешнем сезоне.

«Равный матч с равными возможностями. Игра шла до ошибки. У нас таких игр было много. Допускаем ошибки, соперник нас наказывает, мы не успеваем отыграться. Но содержание игры мы, в принципе, понравилось, играли неплохо. У нас много молодых игроков, которые развиваются, совершенствуются, прогрессируют. Им нужно немножко времени, всё придёт.

У «Лады» плотный календарь? А мы из Владивостока летели! Не обращаем внимание на эти вещи. Четыре матча с «Ладой» сыграли? Нормальные, боевые матчи. В Тольятти сказалось исполнительское мастерство «Лады». У Космачука был один момент — он положил. Мы с двух-трёх метров в ворота не попадаем», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.