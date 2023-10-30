Рыков — о матче с юниорской сборной России: они же свои пацаны. Зачем их сильно бить?

Нападающий «Трактора» и молодёжной сборной России Александр Рыков поделился впечатлениями от участия в контрольном матче с юниорской сборной России (4:3) 27 сентября.

«Впечатления от матча с юниорской сборной? Позитивные. Сейчас идут такие втягивающие игры. Мы ищем связки, нужно почувствовать игры, всё-таки приехали в сборную из разных команд, и сейчас надо найти взаимопонимание.

Более молодой соперник оказал нам достойное сопротивление? Нас действительно попросили играть с ними помягче. А так понятно, что они старались и пытались показать себя. На Кубке Будущего будет более серьёзный матч? Да всё равно они же свои пацаны. Зачем их сильно бить? Надо играть мягче», — сказал Рыков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Рыковым можно будет прочитать на «Чемпионата» завтра, 31 октября, в 12:00.