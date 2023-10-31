Рыков — о роли в «Тракторе»: что могу показать за две минуты? Не игрок я четвёртого звена

Нападающий «Трактора» и молодёжной сборной России Александр Рыков поделился мыслями о своей игре в челябинском клубе.

«Насколько сложно перемещаться между лигами и играть совсем разные роли? На самом деле это тяжело. В ВХЛ в «Челмете» мне доверяют большинство, получаю много игрового времени, минут по 18, а в КХЛ иногда выхожу на одну-две минуты… Что я могу показать за две минуты? Тем более что я игрок такого стиля… Не игрок я четвёртого звена. Мне тяжело там играть.

Тут больше настраиваю себя, чтобы не получить травму. Сидишь холодным, не находишься в игре, тут ничего нельзя сделать, выходя в третьем периоде на одну-две сменки. Так можно накопить только количество матчей», — сказал Рыков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Рыковым можно прочитать на «Чемпионате».