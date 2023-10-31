«Детройт Ред Уингз» одержал победу на «Нью-Йорк Айлендерс»

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Сегодня, 31 октября, «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке проиграл «Детройт Ред Уингз». Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 3:4 (0:0, 1:0, 2:3, 0:1).

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Кейси Сизикас, Ноа Добсон и Бо Хорват. На воротах команды играл российский голкипер Илья Сорокин и совершил 33 сейва (91,67%).

За «Детройт» голами отличились Даниэль Спронг, Джейк Уолман, Джей Ти Комфер и Лукас Рэймонд.

После восьми сыгранных матчей «Айлендерс» занимает девятое место Восточной конференции с 10 очками. «Детройт» расположился на третьей строчке, набрав 13 очков в десяти играх.

Следующий матч «Айлендерс» сыграет в гостях с «Вашингтон Кэпитаз», а «Детройт» проведёт игру с «Флоридой Пантерз».

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