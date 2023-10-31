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«Детройт Ред Уингз» одержал победу на «Нью-Йорк Айлендерс»

«Детройт Ред Уингз» одержал победу на «Нью-Йорк Айлендерс»
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Сегодня, 31 октября, «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке проиграл «Детройт Ред Уингз». Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 3:4 (0:0, 1:0, 2:3, 0:1).

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Кейси Сизикас, Ноа Добсон и Бо Хорват. На воротах команды играл российский голкипер Илья Сорокин и совершил 33 сейва (91,67%).

За «Детройт» голами отличились Даниэль Спронг, Джейк Уолман, Джей Ти Комфер и Лукас Рэймонд.

После восьми сыгранных матчей «Айлендерс» занимает девятое место Восточной конференции с 10 очками. «Детройт» расположился на третьей строчке, набрав 13 очков в десяти играх.

Следующий матч «Айлендерс» сыграет в гостях с «Вашингтон Кэпитаз», а «Детройт» проведёт игру с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Сизикас (Хорват) – 38:39 (sh)     2:0 Добсон (Энгвалль) – 41:05     2:1 Спронг (Расмуссен, Уолман) – 47:55     2:2 Уолман (Зайдер, Рэймонд) – 49:35     2:3 Комфер (Зайдер, Копп) – 51:43     3:3 Хорват (Барзал, Добсон) – 55:49 (pp)     3:4 Рэймонд (Комфер) – 61:25    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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