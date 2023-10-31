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Илья Сорокин совершил потрясающий сейв в овертайме матча с «Детройтом». Видео

Илья Сорокин совершил потрясающий сейв в овертайме матча с «Детройтом». Видео
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Сегодня, 31 октября, «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке проиграл «Детройт Ред Уингз». Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 3:4 (0:0, 1:0, 2:3, 0:1) после овертайма. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил по ходу матча 33 спасения своих ворот.

В одном из эпизодов за четыре с лишним минуты до окончания овертайма россиянин отметился потрясающим сейвом. Во время атаки на ворота Сорокина американский форвард гостей Дилан Ларкин прострелил шайбу на пятачок, где передачу замыкал Алекс Дебринкэт, находящийся на убойной позиции, однако Сорокин сумел отразить бросок своим щитком.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

После восьми сыгранных матчей «Айлендерс» занимает девятое место Восточной конференции с 10 очками. «Детройт» расположился на третьей строчке, набрав 13 очков в десяти играх.


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