«Нью-Йорк Рейнджерс» впервые в истории клуба провёл выездную серию из пяти матчей
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Сегодня, 31 октября, «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл в гостях «Виннипег Джетс» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Таким образом, «Рейнджерс» впервые в истории провёл выездную поездку, состоящую из пяти игр. Вся поездка заняла около 10 дней. Первый матч стартовал 22 октября с «Сиэтл Кракен» (4:1), затем прошли игры с «Калгари Флеймз» (3:1), «Эдмонтон Ойлерз» (3:0) и «Ванкувер Кэнакс» (4:3).
Следующий матч «Рейнджерс» сыграют дома с «Каролиной Харрикейнз».
После девяти сыгранных матчей «Рейнджерс» занимают второе место в Восточной конференции с 14 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз» (17 очков).
НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Труба, Миллер) – 18:24 1:1 Густафссон (Перфетти) – 19:32 2:1 Элерс (Перфетти, Шайфли) – 45:08 2:2 Крайдер (Фокс, Панарин) – 53:12 (pp) 2:3 Зибанеджад (Панарин, Миллер) – 64:34
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