«Нью-Йорк Рейнджерс» впервые в истории клуба провёл выездную серию из пяти матчей

Сегодня, 31 октября, «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл в гостях «Виннипег Джетс» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Таким образом, «Рейнджерс» впервые в истории провёл выездную поездку, состоящую из пяти игр. Вся поездка заняла около 10 дней. Первый матч стартовал 22 октября с «Сиэтл Кракен» (4:1), затем прошли игры с «Калгари Флеймз» (3:1), «Эдмонтон Ойлерз» (3:0) и «Ванкувер Кэнакс» (4:3).

Следующий матч «Рейнджерс» сыграют дома с «Каролиной Харрикейнз».

После девяти сыгранных матчей «Рейнджерс» занимают второе место в Восточной конференции с 14 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз» (17 очков).