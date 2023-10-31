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«Нью-Йорк Рейнджерс» впервые в истории клуба провёл выездную серию из пяти матчей

«Нью-Йорк Рейнджерс» впервые в истории клуба провёл выездную серию из пяти матчей
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Сегодня, 31 октября, «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл в гостях «Виннипег Джетс» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Таким образом, «Рейнджерс» впервые в истории провёл выездную поездку, состоящую из пяти игр. Вся поездка заняла около 10 дней. Первый матч стартовал 22 октября с «Сиэтл Кракен» (4:1), затем прошли игры с «Калгари Флеймз» (3:1), «Эдмонтон Ойлерз» (3:0) и «Ванкувер Кэнакс» (4:3).

Следующий матч «Рейнджерс» сыграют дома с «Каролиной Харрикейнз».

После девяти сыгранных матчей «Рейнджерс» занимают второе место в Восточной конференции с 14 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз» (17 очков).

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Труба, Миллер) – 18:24     1:1 Густафссон (Перфетти) – 19:32     2:1 Элерс (Перфетти, Шайфли) – 45:08     2:2 Крайдер (Фокс, Панарин) – 53:12 (pp)     2:3 Зибанеджад (Панарин, Миллер) – 64:34    
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