Нападающий «Флориды» Райнхарт повторил достижение Павла Буре 25-летней давности

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (2:3).

Как отмечается на официальном сайте НХЛ, канадский форвард забил восемь голов в своих первых восьми встречах сезона. Райнхарт стал третьим хоккеистом в истории «Флориды», сумевшим забросить 8+ шайб в первых восьми матчах чемпионата. Канадец повторил достижение Павла Буре 25-летней давности (1998/1999) и Скотта Мелланби 28-летней давности (1995/1996).

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз» Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.