23 сейва Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Бостоном»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз» Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

За «Бостон» забивали Брэд Маршан, Чарли Макэвой и Павел Заха.

За «Флориду» забивали Александр Барков и Сэм Райнхарт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 23 сейва. Российский защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Бостон» одержал вторую победу подряд. «Флорида», в свою очередь, потерпела первое поражение после двух побед кряду.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Флорида» сыграет с «Детройт Ред Уингз». Обе встречи пройдут 3 ноября.