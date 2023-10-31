23 сейва Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Бостоном»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз» Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
За «Бостон» забивали Брэд Маршан, Чарли Макэвой и Павел Заха.
За «Флориду» забивали Александр Барков и Сэм Райнхарт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 23 сейва. Российский защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, «Бостон» одержал вторую победу подряд. «Флорида», в свою очередь, потерпела первое поражение после двух побед кряду.
В следующем матче «Бостон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Флорида» сыграет с «Детройт Ред Уингз». Обе встречи пройдут 3 ноября.
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