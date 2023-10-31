Известный экс-нападающий Сергей Мозякин вошёл в тренерский штаб «Металлурга». Легенда российского хоккея стал новым помощником главного тренера магнитогорцев Андрея Разина.

«Сегодня на утреннем собрании команды было объявлено о новом назначении в тренерском составе. Естественно, что на мостике «Магнитки» Сергей Мозякин будет помогать Юрию Трубачёву и отвечать за атакующие действия команды. Отметим, что функционал директора по развитию «Металлурга», который раньше входил в рабочие обязанности Сергея Валерьевича, временно возьмёт на себя директор клуба Алексей Жлоба», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале магнитогорцев.

Напомним, Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году.

Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. Кроме того, он лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212).

В последнем своём сезоне, 2020/2021, Мозякин провёл 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 31 (14+17) очко, в плей-офф он сыграл в 11 встречах, записав на свой счёт 10 (4+6) очков.