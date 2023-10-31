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«Прошу любить и жаловать!» Директор «Металлург» представил Сергея Мозякина игрокам команды

«Прошу любить и жаловать!» Директор «Металлург» представил Сергея Мозякина игрокам команды
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Директор хоккейного клуба «Металлург» Алексей Жлоба прокомментировал назначение Сергея Мозякина тренером магнитогорцев.

«Парни! Скажем так, мы находимся в яме — пять поражений. Тем не менее нам всем из этой ямы выбираться, из этой кризисной ситуации, назовём её так. Нам есть где добавлять, и одно из направлений, где мы можем добавить, — это большинство. К сожалению, пока мы не вышли по большинству на тот уровень, на который должны были выйти. Поэтому мы в помощь тренерскому штабу, в помощь Юрию Викторовичу Трубачёву вчера приняли решение о том, что Сергей Валерьевич Мозякин у нас заходит в тренерский штаб и как раз будет заниматься моментами, связанными с игрой в большинстве, с игрой в атаке. Повторяюсь, ключевое во всём, что я сейчас сказал, — это в помощь тренерскому штабу, это не вместо кого-то, не взамен, это помощь для решения наших общих проблем, которые на сегодняшний день у нас есть в команде. Представлять его нет смысла, все его прекрасно знают, прошу любить и жаловать! Будем работать!» — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале магнитогорцев.

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