Стало известно, как выглядит «СКА Арена» за месяц до Матча звёзд КХЛ

«СКА Арена» готовится принять Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2023.
Судя по всему, стадион в Санкт-Петербурге практически готов к мероприятию. Лёд уже находится в хорошем состоянии, однако ещё не все строительные работы завершены.
Подтрибунное помещение
Фото: Дмитрий Сторожев, «Чемпионат»
Подтрибунное помещение
Фото: Дмитрий Сторожев, «Чемпионат»
Напомним, 14-й Матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги состоится в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря 2023 года. Домашний стадион ХК СКА станет местом проведения звёздного турнира. Санкт-Петербург второй раз был выбран местом проведения Матча звёзд КХЛ.
Строительные работы на «СКА-Арене» ведутся с 2020 года. Планируется, что стадион будет вмещать 21,5 тыс. зрителей на хоккейных матчах.
Сейчас СКА выступает на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Стадион вмещает 12,5 тыс. человек.