Стало известно, как выглядит «СКА Арена» за месяц до Матча звёзд КХЛ

«СКА Арена» готовится принять Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2023.

Судя по всему, стадион в Санкт-Петербурге практически готов к мероприятию. Лёд уже находится в хорошем состоянии, однако ещё не все строительные работы завершены.

Подтрибунное помещение Фото: Дмитрий Сторожев, «Чемпионат»

Подтрибунное помещение Фото: Дмитрий Сторожев, «Чемпионат»

Напомним, 14-й Матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги состоится в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря 2023 года. Домашний стадион ХК СКА станет местом проведения звёздного турнира. Санкт-Петербург второй раз был выбран местом проведения Матча звёзд КХЛ.

Строительные работы на «СКА-Арене» ведутся с 2020 года. Планируется, что стадион будет вмещать 21,5 тыс. зрителей на хоккейных матчах.

Сейчас СКА выступает на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Стадион вмещает 12,5 тыс. человек.