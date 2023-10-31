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НХЛ «настоятельно рекомендует» игрокам использовать защиту шеи

НХЛ «настоятельно рекомендует» игрокам использовать защиту шеи
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Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн связался с исполнительным директором NHLPA (Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги) Марти Уолшем и «настоятельно рекомендовал» игрокам использовать защиту шеи. Об этом сообщает журналист Джефф Марек со ссылкой на NHL Network Radio.

«Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что Гэри Беттмэн связался с Марти Уолшем из NHLPA, чтобы привлечь внимание к проблеме с защитой шеи. Дэйли говорит, что НХЛ настоятельно рекомендует использовать защиту для шеи», — написал Марек в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в матче чемпионата Англии по хоккею при неудачном столкновении Джонсону порезали горло коньком, после чего лёд моментально залило кровью. Игрок попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но, истекая кровью, потерял сознание. Партнёры по команде моментально бросились ему на помощь и вызвали врачей. Матч был остановлен и так и не был доигран. Позже Джонсон скончался в больнице.

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